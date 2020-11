Organizačné jednotky, organizačné nuly

Mali by sme si my, voliči, zapamätať tieto covidie časy. Ktorý politik sa ako stavia k problémom. Kto si vyhrnie rukávy a robí, kto sa iba kade-tade sťažuje, najviac do médií, nech všetci vedia, aký je chudák.

Nemilo ma prekvapil primátor Nitry Marek Hattas. Budem písať o ňom, lebo Nitra je moje rodné mesto. Zhrozene som pozerala, ako vykrikuje do kamery, že nemá zdravotníkov, že nemá hygienické pomôcky, že nemá hento a tamto, že štát nezabezpečil. A kto je štát? Veď on je politik, sedí v parlamente za Kiskovu stranu Za ľudí. Je primátor. On je predstaviteľ štátu, ktorý mal veci zabezpečiť, preto berie plat. Nie za bicyklovanie po Nitre. Z Hattasa sa vykľula organizačná nula, tak ako sa z rusovskej starostky Lucie Tulekovej Henčelovej vykľula organizačná jednotka. Problém so zdravotníkmi od štátu očakávala, a tak ich už dopredu zohnala sama. Z registra obyvateľov vytiahla tých, čo majú pred menom titul MUDr., a známych lekárov oslovovila osobne. V Rusovciach sme mali veselo aj s vojakmi, prišli štyria ľudia z vojenskej posádkovej hudby zo Sliača. Asi by sme viac ocenili, keby nám boli zahrali, ale zvládla to a zvláda rusovská samospráva bez problémov. Mňa príjemne prekvapili komunálni politici, mnohí sú, až na výnimky, veľmi schopní organizátori.

Potešilo ma, že väčšina ľudí sa dala otestovať. Nie pre sankcie, ktoré hrozia, nie preto, aby podporili Matoviča. Mnohí pochopili, že to výrazne odľahčí slovenským nemocniciam, ak pár tisíc pozitívnych ľudí ostane doma a nenakazí tých starších a zraniteľných. Isteže, testovanie má mnohé nedostatky, ale kým nie je vakcína, skúsenosti z Číny ukazujú, že len testovanie a karanténa pomôže.

A čo sa týka Borisa Kollára, želám mu skoré uzdravenie a odkazujem, že nielen missky potrebujú odviezť do lekárne. Havária ukázala, akou tenučkou vrstvičkou ľudomilstva je tento politik pokrytý, zmizla hneď, ako si sadol do limuzíny. Veru neviezol testy ani lieky do niektorého domova sociálnych služieb. Z auta vytiahli nefalšovaného Borisa...Na predsedov parlamentu má Slovensko skrátka veľkú smolu.